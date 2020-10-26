كيف أنهي الدولار تعاملات الإثنين في السوق الموازية؟

اختتم سعر صرف الدولار الرسمي تعاملات اليوم مقابل الدينار الليبي على ارتفاع في السوق الموازية اليوم الإثنين.

وصعد سعر صرف العملة الأميركية بفارق 4 قروش في ختام التعاملات، مسجلا 6.21 دينار مقابل 6.17 دينار في مستهل التداولات، متخليا عن المكاسب التي حققها في منتصف تداولات اليوم مسجلا 6.25 قرشًا.

في المقابل استقر سعر صرف اليورو والجنيه الإسترليني في ختام التعاملات، بواقع 7.25 دينار و7.96 دينار على الترتيب. وفي السياق ذاته، استقر سعر صرف الليرة التركية على 0.78 دينار، و الدينار التونسي عند 2.25 دينار ليبي.

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