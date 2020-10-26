الانتربول يكشف مخالفات خلال عملية ميدانية بميناء الخمس

قام مكتب الشرطة الجنائية العربية والدولية “الانتربول” رفقة مدير الإدارة العامة لأمن المنافذ ومديرية منفذ ميناء الخمس البحري بعملية ميدانية بميناء الخمس البحري اسفرت عن اكتشاف عدد من المخالفات

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق أنه جرى خلال العملية التي تأتي في إطار الرفع من كفاءة منتسبي وزارة الداخلية بجميع مكوناتها، التفتيش على عدد من الحاويات حيث أسفر التفتيش على العثور على كميات من الألعاب النارية، وكذلك حاوية تحتوي على عصائر مجهولة المصدر، وبضائع أخرى مخالفة كما تم أخذ بصمات عدد من العمالة الوافدة بميناء الخمس البحري والكشف عليها في قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالمطلوبين.

وجرت العملية بإشراف رئيس مكتب الشرطة الجنائية العربية الدولية عميد عبد الحميد الغزالي، وشارك بها رقابة جوازات ميناء الخمس البحري، وجهاز المباحث الجنائية والأجهزة الأمنية الأخرى العاملة بالميناء.

وعقد اجتماع تقابلي للفريق المشارك في العملية الميدانية بمقر مديرية أمن الخمس، وذلك من أجل وضع كافة الخطط لبدء تنفيذ هذه العملية، حيث تشمل التدقيق على سلامة الجوازات الخاصة بالعاملين من خلال قاعدة بيانات الإنتربول الخاصة بالجوازات المفقودة والمسرقة، كذلك التدقيق في المركبات الآلية الواردة للميناء من خلال قاعدة البيانات الخاصة بالمركبات المسروقة