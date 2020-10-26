سبها.. طوارق يطالبون بصرف الأرقام الوطنية

أصدر عدد من أبناء قبائل الطوارق في مدينة سبها، بيانا طالبوا فيه المجلس الرئاسي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وتسوية أوضاع أصحاب السجلات المؤقتة وسرعة تنفيذ الفقرة الخامسة من المادة الأولى من قرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2015م بشأن منح الإذن لمشروع الرقم الوطني والمشاريع المكملة له باتخاذ الإجراءات لذوي السجلات المؤقتة التي تنص على صرف الأرقام الوطنية لمن يستكمل إجراءات وشروط منح الجنسية الليبية.

وأشار البيان إلى أن المشكلة تتعلق بعراقيل لدى الإدارات التنفيذية الوسطى وليست مشكلة تشريعية كما يسوق البعض ممن يسعون لعرقلة حل هذا الملف.

وأضاف البيان “أنه آن الأوان لإيجاد حل جذري لمسألة السجلات المؤقتة؛ فقد تضرر من تأخر إيجاد حل لها الشيوخ والعجزة والأرامل والأطفال وجميع فئات هذا المكون، فلم يتمكنوا من أداء فريضة الحج، أو السفر للعلاج أو الدراسة”.

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