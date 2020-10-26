المحجوب: تصريحات بومبيو تؤكد المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار

قال مدير إدارة الشؤون المعنوية بالجيش، خالد المحجوب، اليوم الاثنين، إن الإرادة الدولية تغيرت وأصبحت الرؤية لديها واضحة، وأن هناك خطوط حددت فيما يعرف بمخرجات برلين.

وأوضح المحجوب، في تصريحات إعلامية رصدتها “ليبيا ٢٤”، أن ما تحدث عنه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، يؤكد أن أمريكا أحد دول مجلس الأمن ومن الأعضاء الدائمين إن لم تكن أقواهم، وبالتالي فإن تصريحات بومبيو تؤكد المضي قدما في اتفاق وقف إطلاق النار والذي أيضا سيتم تدعميه بقرار من مجلس الأمن لكي يصبح ملزم لكل الأطراف.

ولفت المحجوب، إلى أن ما يسمى بمجلس الدولة يبدو أنه يغرد خارج السرب، فلا وجود لأي اتفاقيات خاصة بالتدريب العسكري، كما أن هذه النوعية من الاتفاقيات ليست موجودة إلا بين تركيا والمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، موضحا أن تفكير جماعة الإخوان الإرهابية وكيف تعمل وإلى أي مدى تتدخل في دهاليز التفاصيل، أمر مدروس جيدا. وشدد المحجوب، على أنبعض أعضاء ما يسمى بمجلس الدولة يشكون من انفراد رئيس المجلس بقراراته دون الرجوع إليهم.

وأكد المحجوب، أن “الوفاق” متمثلة في أعضائها مضت قدما في تحركاتها، من فتح المطارات، وإرسال وفد للتوقيع على الاتفاق، ما أدى إلى تضرر بعض الأطراف التي حاولت بكل ما تملك من طاقة أن تعطله أو توقفه بما يخدم استمرار الفوضى والمليشيات المسلحة.

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