خدعة باسم البعثة الأممية.. شباب يتمكنون من كشف كذب الشخصيات الإخوانية الرافضة لحوار تونس

تمكن مجموعة من الشباب، من كشف حقيقة بعض الشخصيات الإخوانية من مؤيدي حكومة الوفاق غير المعتمدة، والمليشيات التابعة لها، ممن خرجوا عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وأكدوا للجميع رفضهم المشاركة في حوار تونس بسبب رفضهم لقائمة الحوار التي أعلنتها البعثة الأممية.

حيث بعث الشباب برسالة لبعض هؤلاء الأشخاص ومن بينهم جمال زوبية مسؤول الإعلام الخارجي بما تسمى بحكومة الانقاذ، وكأنهم ممثلين عن البعثة الأممية وطلبوا منه المشاركة في حوار تونس، وسرعان ما أبدى موافقته وأرسل جواز السفر الخاص به من خلال تطبيق “واتسآب”، وهو عكس ما أظهره في تصريحاته التي أكد من خلالها أنه لن يشارك تكملة عدد ولابد من مناقشة البعثة أولا في ذلك.

كما أرسلوا نفس الرسالة إلى محمد الهنقاري، الذي وافق مباشرة، بالرغم مما نشره على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، من رفضه للقائمة والمشاركة في الحوار.

وتمكن الشباب من خلال رسائلهم من توضيح مدى تناقض هذه الشخصيات التي تظهر للجميع عكس ما تقوم به.

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