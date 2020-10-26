الوسط النيابي يرفض قائمة المشاركين بالحوار ويتهم البعثة بتجاوز صلاحياتها

اتهم تجمع الوسط النيابي بمجلس النواب اليوم، البعثة الأممية بالتعدي على صلاحيات المجلس دون مبرر، مبديا استغرابه من القائمة الصادرة عن البعثة للمشاركين بالحوار السياسي، والذي تهدف من خلاله إلى تسمية سلطة تنفيذية جديدة لمرحلة انتقالية قادمة غير محددة.

التجمع قال إن ما أعلنت عنه البعثة من قائمة للحوار ومن مهام لهذه اللجنة غير محددة بزمن، يكشف عن رغبة البعثة في خلق جسم جديد يضاف لما هو موجود من أجسام ويتنازع معها الاختصاصات، الأمر الذي لا يمكن اعتباره إلا تدويرا للأزمة وإطالة لأمدها، وبهذا الإعلان فإن البعثة قد انحرفت عن المسار الصحيح وتعدت على صلاحيات السلطات الوطنية بدل دعمها، وتجاوزت قرارات مجلس الأمن والاتفاقات الدولية المتعددة حول ليبيا.

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