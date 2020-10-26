السراج يبحث في روما مع كونتي الحل السياسي للأزمة الليبية

اكدت السفارة الليبية في إيطاليا، أن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج، ورئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، جددا التأكيد على الحل السياسي للازمة الليبية وفقا لمخرجات مؤتمر برلين ومن خلال مسارات ثلاثة “أمني واقتصادي وسياسي”.

جاء ذلك خلال محادثات أجراها السراج في روما مع كونتي، الخميس الماضي، تناولت مستجدات الأوضاع في ليبيا والعلاقات بين البلدين.

وأضافت السفارة، في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أنه تم خلال اللقاء متابعة ما تم اتخاذه من اجراءات لعودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا، إضافة إلى برامج تنفيذ عدد من المشاريع المتعلقة بمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر وعمليات الإنقاذ.

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