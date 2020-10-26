الحوار الليبي.. مرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا

قال أستاذ العلاقات الدولية مسعود السلامي، إن الحوار السياسي الذي سيجمع الفرقاء الليبيين في تونس هو خطوة جيدة لأن هناك أمورا كثيرة تغيرت بعد اتفاق جنيف 5+5، إضافة إلى وجود زخم دولي وإرادة محلية ودولية، وكلها تشير إلى أن الحوار المرتقب الشهر المقبل سيكون مرحلة فاصلة في تاريخ ليبيا وربما سيتم التوصل إلى اتفاق معين يضاف إلى اتفاق 5+5 الذي أسس إلى وقف دائم لإطلاق النار وهي مرحلة مهمة خاصة فيما يتعلق ببناء الثقة.

وأضاف السلامي عبر لقاء في برنامج LIVE على قناة 218NEWS ، الاثنين، أن اتفاق 5+5 أعطى دفعة قوية لحوار تونس والذي سيقع على كاهله مسؤولية الوصول إلى اتفاق محدد، متسائلاً عن نوع هذا الاتفاق وقيمته وهل سيكون مُرضياً لليبيين وهل سيؤسس لمرحلة قادمة على أسس صحيحة وثابتة.

وأشار السلامي إلى أن هناك معطيات ظهرت على السطح خاصة فيما يتعلق باختيار قائمة الأشخاص الذين سيحضرون هذا اللقاء وبعض التصريحات التي ربما ستشوش عليه، مبدياً اعتقاده أن بعثة الأمم المتحدة في ليبيا جادة هذه المرة وأن الدول الفاعلة وراء هذا الحوار ستسعى للوصول إلى نتائج ستظهر بعد لقاء تونس.

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