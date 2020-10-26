ديوان المحاسبة البيضاء يبحث سير العمل بالخطوط الجوية الإفريقية

التقى رئيس ديوان المحاسبة البيضاء عمر عبدربه صالح نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الهيئات عبدالرحمن لحيرش، رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية الإفريقية القابضة للطيران عزالدين المشنون، رئيس مجلس الإدارة والمدير التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الليبية حامد خالد اسباقة، بحضور رئيس الهيئة الاستشارية أحمد عبدالحميد عبد العاطي.

وبين المكتب الإعلامي لديوان المحاسبة أن مدير شركة الخطوط الجوية الأفريقية استعرض خلال الاجتماع الذي عقد بمقر رئاسة الديوان ً سير العمل بالشركة والصعوبات التي واجهتها والتدابير اللازم اتخاذها كما وجه رئيس ديوان المحاسبة القائمين على إدارة الشركة لبذل المزيد من الجهد لتحسين وتطوير الشركة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.