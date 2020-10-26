اتحاد القبائل يتهم البعثة الأممية بزعزعة استقرار ليبيا ودعم الجماعات الإرهابية

اتهم اتحاد القبائل الليبية اليوم الاثنين بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بزعزعة الاستقرار في ليبيا ودعم وتبني قيادات الجماعات الإرهابية والعصابات الإجرامية والتنظيمات المحظورة دوليا وتمكينهم من استمرار سيطرتهم على مفاصل الدولة الليبية.

ودعا اتحاد القبائل في بيان له بانسحاب من الحوار وما يصدر عنه من قرارات ومخرجات واصفا هذا الحوار بالمشبوه.

وأعلن الاتحاد رفضه لمخرجات الحوار وجميع ما يصدر عنه مثمنا دعوة الرئيس التونسي قيس سعيد لمشاركة جميع فئات ومكونات الشعب الليبي في الحوار وتقرير مصير ليبيا دون تهميش أو إقصاء، كما أشاد بموقف الجزائر الداعم لمطالب الشعب الليبي دون انحياز لفئة أو جماعة معينة.

وطالب اتحاد القبائل المجتمع الدولي بالامتثال لرغبات وطموحات الشعب الليبي في بناء دولته وتقرير مصيره مطالبع بعدم تقديم الدعم والمساندة لما وصفها بالفئة الباغية التي دمرت الوطن وشردت الشعب وأغرقته في حمام الدم.

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