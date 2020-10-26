وليامز: يجب وضع المصلحة الوطنية العليا في ليبيا فوق كل الاعتبارات

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أنها تسعى لتكون في مستوى المسؤولية التاريخية ومستوى ما يطلبه الشعب الليبي، مضيفة أن الليبيين يريدون أمناً وسلاماً وعيشاً كريماً لهم ولأبنائهم، ويريدون عدالة وحكماً رشيداً موحداً ونزيها، والأهم من ذلك يريدون وحدة وطنية ونسيجاً اجتماعياً منسجماً”.

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي لملتقى الحوار السياسي الليبي عقدته وليامز عبر الدائرة المغلقة.

وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، أنه تم خلال الاجتماع إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على ما تم إنجازه مؤخراً في المسارات العسكرية والاقتصادية ومسار حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأضافت البعثة، في بيان لها، أنه تم أيضا إطلاع أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي على التوصيات والمقترحات التي قدمها ممثلو اللقاءات التشاورية التي عقدتها البعثة مع فئات النساء والشباب ومع عمداء البلديات وغيرهم.

ونوهت وليامز إلى أن ما يهم الشعب الليبي هو ماذا سينتج عن الحوار وليس من سيشارك فيه، مضيفة أن هذا يضاعف المسؤولية التاريخية والوطنية أمام الشعب والمجتمع الدولي.

وشددت وليامز على أنه من الأهمية وضع المصلحة الوطنية العليا في ليبيا فوق كل الاعتبارات الشخصية والحزبية والجهوية.

وأفادت البعثة أن أعضاء الملتقى عرضوا وجهات نظرهم ومقترحاتهم حول مسار محادثات ملتقى الحوار السياسي الليبي وحثوا على الشفافية خلال العملية وشددوا على أهمية إطلاع الشعب الليبي على مداولات ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وستعقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا الاجتماعات المباشرة لملتقى الحوار السياسي الليبي ابتداءً من التاسع من نوفمبر المقبل في العاصمة التونسية.

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