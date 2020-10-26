“نصية” يدعو إلى الالتزام تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار

أعرب عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، عن ترحيبه باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بين أعضاء اللجنة العسكرية المشتركة “5+5″، في جنيف، الجمعة الماضية، داعيا إلى الالتزام بالاتفاق وتطبيقه.

وأفادت مصادر صحفية، أن نصية طالب أعضاء لجنة المسار العسكري بضرورة إنهاء قضية شرعية السلاح خارج نطاق الدولة، وتنفيذ جميع بنود اتفاق وقف إطلاق النار في المدة المحددة فيه.

وكانت رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، قد أعلنت الجمعة الماضية، أن محادثات جنيف تُوِجَت بتوقيع الأطراف الليبية اتفاقا دائما لوقف إطلاق النار في جميع أنحاء الدولة الليبية.ومن المرتقب أن تستضيف تونس مطلع نوفمبر المقبل، الحوارات الليبية ضمن مسار التسوية السياسية للأزمة المتفاقمة منذ عدة أعوام، وذلك برعاية البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

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