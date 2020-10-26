قبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا ترفض قائمة المشاركين في الحوار الليبي بتونس

أعلن المجلس الأعلى لقبائل الأشراف والمرابطين في ليبيا اليوم، عن رفضه لقائمة الأسماء الجدلية التي تمت دعوتهم للحوار الليبي في مدينة جربة التونسية، تحت إشراف الأمم المتحدة.

وأكد المجلس في خطاب موجه إلى رئيس منظمة الأمن العالمية لمكافحة الفساد مراد مزار، أنه لا يرفض الحوار من حيث المبدأ ولكنه يرفض من يمثلون ليبيا، لافتا إلى أن الحوار يجب أن يمثل كافة أطياف الشعب الليبي للخروج من الأزمة التي تمر بها،، ومشددا أنه لن يعترف بنتائج ذلك الحوار، كما حذر من أن نتائجه ستكون كارثية بسبب ضمه لبعض الأشخاص الذين كانوا سببا في الدمار الذي حدث في ليبيا.

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