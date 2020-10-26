كرة القدم تصلح ما أفسدته السياسة.. مبارتان وديتان بين “الأهلي طرابلس” ونظيره في “بنغازي”

أعلن النادي الأهلي الرياضي في بنغازي عن قبوله دعوة “أهلي طرابلس” لإجراء مباراة ودية يوم السبت القادم على ملعب طرابلس الدولي.

ووجه النادي دعوة إلى أهلي طرابلس لخوض لقاء ثانٍ يوم الثلاثاء على ملعب شهداء بنينا في بنغازي، منوها إلى أن اللقاءين سيلعبان دون حضور جماهيري.

وتأتي هذه الدعوات في إطار جهود المصالحة التي ترتبها البعثة الأممية لدى ليبيا، والتي تعارضها المليشيات المسلحة، وعلى رأسها “ثوار طرابلس” التي اختطفت رئيس الهيئة الوطنية للإعلام محمد بعيو، بعد توجيهاته بسحب شعار “بركان الغضب” وحظر نشر الكراهية على وسائل الإعلام التابعة للوفاق.