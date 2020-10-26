المشري يعلن معايير تولي المناصب السيادية بموجب تفاهمات بوزنيقة

أعلن رئيس مجلس الدولة خالد المشري شروط ومعايير تولي المناصب السيادية التي جرى التوافق عليها بين مجلسي النواب والدولة في بوزنيقة.

وقال المشري خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس الدولة أمس الأحد إن معايير اختيار رئيس المحكمة العليا والنائب العام تكون وفقا للتشريعات المنظمة لعمل المؤسسة القضائية مع إضافة أن يكون مستقلا ولم يسبق له الانتساب إلى أي كيان أو حزب أو جماعة أو تنظيم سياسي وأن لا يكون قد أساء لـ17 فبراير

وأوضح المشري أنه بالنسبة للمناصب الخمسة الأخرى وهي محافظ مصرف ليبيا المركزي وديوان المحاسبة والرقابة الإدارية وهيئة مكافحة الفساد ورئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات فإن هناك اشتراطات عامة لهذه المناصب وهي أن يكون ليبيا لأبوين ليبيين وغير حامل جنسية أخرى وأن لا يكون متزوجا من غير الليبية وألا تكون له مصالح تجارية أو أي مصالح أخرى تتعارض مع واجباته ومقتضيات الحيادية والاستقلال أو أن يكون من شأنها أن تؤثر في اتخاذ القرار وكذلك ألا يكون قد شغل منصبا سياديا سابقا وألا يكون قد حكم عليه في جرائم متعلقة بالفساد وإهدار المال العام وأن يقدم إقرارا بممتلكاته الثابتة والمنقولة داخل ليبيا وخارجها وكذلك ممتلكات الزوجة وأولاده القصر وأن يقدم إقرارا بالذمة المالية وأن يكون مستقلا لم يسبق له الانتساب لأي كيان أو حزب أو جماعة أو أي تنظيم سياسي وألا يكون قد أساء لـ17 فبراير 2011.

وبين المشري أهنه بالنسبة للاشتراطات الواجب توافرها فيمن يتولى مهام محافظ مصرف ليبيا المركزي ونائبه أن يكون متحصلا على درجة الماجستير فما فوق في مجال الشؤون المالية أو المصرفية أو الاقتصادية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال ويفضل من له إسهامات علمية منشورة وأن لا يقل عمره عن 40 سنة ولا يزيد عن 65 سنة ويتمتع باللياقة الصحية ويدقن اللغة الإنجليزية ولا تربطه بغيره من أعضاء المصرف المركزي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة وأن لا تربط المحافظ ونائبه وأعضاء مجلس الإدارة أي صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة برئيس وأعضاء المجلس الرئاسي ورئيس الحكومة ونائبه وأن لا يكون قد تولى منصب المحافظ أو نائبة أو أحد أعضاء مجلس إدارة المصرف المركزي سابقا

وأشار المشري إلى أن الشروط الواجب توافرها فيما يتعلق بهيئة الرقابة الإدارية أن يكون متحصلا على ليسانس فما فوق في مجال القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال وأن لا يقل عمره عن 35 وأن لا يزيد عن 65 ويتمتع باللياقة الصحية

ولفت المشري إلى أن الشروط الواجب توافرها فيما يخص ديوان المحاسبة أن يكون متحصلا على درجة البكالوريوس في مجال المحاسبة أو الإدارة أو الاقتصاد أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل ديوان المحاسبة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في هذا المجال وألا يقل عمره عن 35 ولا يزيد عن 65 ويتمتع باللياقة الصحية

وبين المشري إلى أن الشروط الواجبة فيما يخص رئيس المفوضية العليا للانتخابات أن يكون متحصلا على ليسانس فما فوق في مجال القانون أو أي تخصص علمي آخر تتطلبه طبيعة عمل المفوضية وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمله وألا يقل عمره عن 40 سنة ويتمتع باللياقة الصحية

وأوضح المشري أن الشروط الواجب توافرها فيمن يتولى مهام رئيس هيئة مكافحة الفساد أن يكون متحصلا على درجة ليسانس فما فوق في تخصص المحاسبة أو القانون أو الاقتصاد أو الإدارة أو أي تخصص آخر تتطلبه طبيعة عمل الهيئة وخبرة لا تقل عن 10 سنوات في مجال عمله وألا يقل عمره عن 35 سنة وألا يزيد عن 65 سنة