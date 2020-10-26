قوة حماية طرابلس: نستغرب وجود أسماء جدلية في قائمة الحوار السياسي

أعربت قوة حماية طرابلس عن استغرابها من الأسماء التي وصفتها بالجدلية بعد ظهورها في قائمة أعضاء ملتقى الحوار السياسي الصادرة عن البعثة الأممية.

قوة حماية طرابلس قالت في منشور لها إنها رحبت بالاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار وبدأت في تنفيذه، ولكنها تفاجأت بوجود عديد الأسماء الجدلية بقائمة الحوار والتي كانت يوما سببا في خراب هذه البلاد وإشعال الفتنة فيها، حسب تعبيرها، مذكرة البعثة الأممية بأنها عامل مساعد، وأن جوهر العمل المناط بها هو الوساطة والمساعدة على حل الأزمة الليبية لا فرض رأيها وتقرير مصير البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا