ترحيب صيني ياباني باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا

رحبت دولتا الصين واليابان الاثنين بالاتفاق الدائم لوقف إطلاق النار في ليبيا، الذي وقّعته اللجنة الليبية المشتركة (5+5) يوم الجمعة الماضي في جنيف السويسرية تحت إشراف منظمة الأمم المتحدة.

وجاء الترحيب الصيني على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصيني “تشاو لي جيان” في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط حيث قال إن الصين تدعو جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى وضع المصالح الوطنية والشعب في المقام الأول، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجدية، واستئناف عملية التسوية السياسية على هذا الأساس”.

وأعربت وزارة الخارجية اليابانية –من جهتها عبر بيان رسمي- عن تقدير الحكومة اليابانية لجهود الوساطة الأخيرة من قبل الأمم المتحدة والدول ذات الصلة معبرة عن الأمل برؤية نتائج ملموسة للاتفاق على أرض الواقع، مع استئناف العملية السياسية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

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