نورلاند يعرب عن أمله في بقاء السراج بمنصبه مدة أطول

نفى سفير الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، ريتشارد نورلاند، دعمه طرفاً على حساب آخر في ليبيا، ردا على اتهامات دعمه تيار الإسلام السياسي وغضه الطرف عن توسيع تركيا نفوذها في البلاد.

وأشاد نورلاند، بقرار رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، التنحي من منصبه، واصفاً ذلك بالخطوة الشجاعة وغير المسبوقةمعربا عن أمله في أن يبقى في منصبه لفترة اطول على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة ممكنا، .

وأكد نورلاند، على تشجيعه للقاهرة وأنقرة على التشاور مباشرة كوسيلة لتجنب الحسابات الخاطئة في ليبيا، وفق تعبيره.

ولفت نورلاند، إلى اقتراح بلاده بخصوص جعل مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، موضحا أنه يعني تولي قوات شرطية مشتركة أو أفراد الأمن المدني، على الأرجح، البقاء في تلك المناطق بعد إخلائها من السلاح.

ورفض نورلاند، إعطاء موقف من شرعية الاتفاق الذي وقعته “الوفاق” مع تركيا العام الماضي، قائلاً إن الخلاف بخصوص المياه الإقليمية في المتوسط يجب أن يُحل وفق القانون الدولي ومن خلال حوار بين الأطراف المعنية.

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