وليامز: الشعب الليبي يئن تحت وطأة سوء الأحوال المعيشية وغياب القانون وفساد وسوء الإدارة

أكدت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، اليوم الاثنين، أن الواقع الحالي في ليبيا أثبت أن الخيار العسكري غير قادر على حسم الوضع في البلاد، وأن استمرار الوضع كما هو عليه سيؤجج النزاع المحلي ويزيد من فرص التدخلات الخارجية الغير بناءة.

وأضافت وليامز، في الكلمة الختامية للقاء الافتراضي الأول “ملتقى الحوار السياسي الليبي”، أن محاولات استخدام الورقة الاقتصادية من خلال قطع إمدادات النفط الليبي، ومن خلال ممارسات كيدية في توزيع وإنفاق الموارد النفطية، زادت من الوضع سوءا في ليبيا.

وشددت وليامز، على أنه لا مناص من العودة إلى الحوار السياسي للوصول الى ما يريده الليبيون، مضيفة أن هناك بعض التحسن في الوضع الأمني والاقتصادي في ليبيا، وزيادة في الوعي الدولي والاقليمي بأن الصراع الليبي يمكن أن يجر المنطقة ككل إلى حرب لا أحد يستطيع تقدير عاقبتها.

وأضافت وليامز، أن الشعب الليبي يئن تحت وطأة سوء الأحوال المعيشية، وغياب سيطرة القانون، وفساد وسوء إدارة وفشل في تقديم الخدمات في كل ربوع ليبيا من دون استثناء.

وقالت وليامز، إن “المواطن الليبي قد نزل إلى الشارع، معبرا عن استيائه من الوضع الحالي في البلاد، ومن مدى بقاء الوضع على ما هو عليه، مضيفة أن قد يعود المواطنون إلى الشارع للتظاهر بطريقة أكثر عنفا، وأكثر يأسًا إذا ما استمر الوضع كما هو عليه”.

ولفتت وليامز، إلى أن البدء بمعالجة الخلل في المنظومة السياسية ينبع في توحيد المؤسسات وتكوين حكومة موحدة ذات استقلالية وسيادة وفعالية، موضحة أن المرحلة المقبلة تقود للوصول إلى انتخابات تعيد للبلاد الشرعية والسيادة التي أصبحت مفقودة في ليبيا.

وشددت وليامز على أنه لا وقت للتضييع أو لإدخال البلاد في مماطلات تبقي الوضع على ما هو عليه، وخصوصا بعد إعلان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة فائز السراج عن نيته التنحي فور تواجد توافق سياسي يسمح له بذلك.

ونوهت وليامز إلى أنه بعد عقد عدد من جولات الحوار والمحادثات الخارجية، سيتم وضع خريطة طريق، تهدف إلى تحسين خدمات المواطن، والبدء بالتحضير للانتخابات المقبلة على أرضية دستورية صلبة تؤدي الى إيجاد شرعية وهيكلية دائمة للعملية السياسية في ليبيا.

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