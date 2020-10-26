«بومبيو»: أمريكا تتطلع لتعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، إن بلاده ” تتطلع إلى تعيين مبعوث خاص للأمم المتحدة في ليبيا لدعم المصالحة الوطنية”، لافتًا إلى أن “اتفاق وقف إطلاق النار الدائم في ليبيا الموقع في جنيف السويسرية «خطوة شجاعة».

وأضاف «بومبيو» في تصريحات نقلتها وكالة «رويترز» خلال وصوله إلى العاصمة الهندية نيودليهي، المحطة الأولى في جولة آسيوية، أن “اتفاق وقف إطلاق النار بين الفصائل الليبية المتحاربة خطوة شجاعة، وعلى جميع المقاتلين الأجانب مغادرة البلاد في غضون 90 يوما تماشيا مع الاتفاق”.

وتابع: “من المهم أن تدعم جميع الأطراف نجاح المحادثات، التي تيسرها الأمم المتحدة في جنيف يوم الجمعة”، مردفًا: “نشيد بالقيادة الليبية من جميع الأطراف، لاتخاذها هذه الخطوة الشجاعة”.