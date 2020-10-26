بدعم أممي.. البدء بإنشاء كلية الشريعة والقانون في جامعة أوباري

سلّم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، من خلال صندوق تحقيق الاستقرار في ليبيا، مشروع إنشاء كلية الشريعة والقانون أوباري الى المقاول، والذي يشمل بناء مبنى تعليمي مكون من ثلاثة طوابق مع قاعات للمحاضرات ومكاتب وقاعات للمؤتمرات ومرافق.

وقال البرنامج في بيان تلقت “218” نسخة منه، الاثنين، إن المبنى سيستوعب بعد اكتماله أكثر من 400 طالب، بينهم 280 امرأة من أصل 920 طالبًا مسجلين حاليًا في كلية الحقوق في أوباري والبلديات المجاورة مثل غات والغريفة وبنت بية.

وأضاف البرنامج أنه المبنى سيتيح للنساء اللواتي لا يستطعن السفر بعيدًا عن أوباري لأسباب اجتماعية فرصة لإكمال تعليمهن بالقرب من منازلهن، وبالتالي فإن هذا البناء سيساهم في المساواة بين الجنسين في جنوب ليبيا، وفق البيان.

وقال الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا، جيراردو نوتو: “لن يوفر هذا المبنى فرص تعليم للشباب والشابات في المنطقة فحسب، بل سيساهم أيضًا في الوصول إلى العدالة للجميع وتعزيز سيادة القانون من خلال خريجو المستقبل. مع هذا البناء، يؤكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مجددًا التزامه بدعم السلطات الوطنية والمحلية في ليبيا للمضي قدمًا في طريقها لتحقيق خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وتحسين الخدمات لشعوبها.”

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