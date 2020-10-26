المشير حفتر يستقبل وفدا من شيوخ وأعيان قبيلة الطوارق

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير خليفة حفتر، في مكتبه بمقر القيادة بالرجمة، وفدا من مشائخ وأعيان قبيلة الطوارق.

وشدد القائد العام خلال اللقاء على أهمية دور القبائل الليبية في حرب القوات المسلحة القائمة لتخليص البلاد وحمايتها من شر الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فيما أثنى وفد القبيلة على جهود القوات المسلحة المبذولة في تأمين كافة مدن الجنوب، وسعيها المتواصل للحد من العمليات الإجرامية وعمليات التهريب عبر الحدود.

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