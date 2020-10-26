القائم بأعمال السفير الليبي في الدوحة: قطر تعمل على إنهاء معاناتنا وتساعدنا في تأسيس الدولة المدنية

قال سالم محمد كريم، القائم بالأعمال بالإنابة في السفارة الليبية في قطر، إن موقف الدوجة داعم لأمن واستقرار ليبيا بدعمها وقف إطلاق النار والوصول لحل سياسي عبر الحوار بين كافة أبناء الشعب، على حد قوله.

وقال سالم كريم، لجريدة «الراية» القطرية، اليوم الإثنين، إن ترحيب قطر بما أعلنت عنه بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا من اتفاق لوقف إطلاق النار ليس غريبًا على قطر، زاعما دعوتها الدائمة لحل سياسي يُحافظ على وحدة الأراضي الليبية ويحترم حقوق الشعب الليبي، كما يؤسس لدولة القانون والمؤسسات المدنية، على حد تعبيره.

وزعم القائم بالأعمال الليبي، إن قطر دائمًا ما تدعو للسلام ووقف إطلاق النار وإنهاء مُعاناة الليبيين، وتؤكد أن الحل في ليبيا لن يكون عسكريًا وإنما بالحوار السياسي بين مختلف أطياف الشعب الليبي، وهذا موقف قطر الثابت منذ فترة فهي تدعم حكومة الوفاق.

وادعى “كريم” في تصريحاته للصحيفة القطرية، أن الدوحة تدعم بقوة أي حل يصل إليه الليبيون لوقف إطلاق النار وأن قطر دائمًا ضد الحرب وعسكرة الدولة وتدعو للحوار والتفاوض من أجل سلامة واستقرار الشعب الليبي.

وأضاف أن المُفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة والتي ستباشر لقاءاتها في تونس في الفترة المقبلة، نأمل أن تكون نهاية هذه المفاوضات سعيدة للشعب الليبي وتشهد نهاية مُعاناتهم وبسط الأمن في كافة أنحاء الدولة، على حد زعمه.

وتابع: «أعتقد أن الأمور ستكون أفضل وسيكون هناك حل قريب جدًا فالخطوات التي نراها حاليًا تدعونا للتفاؤل بالابتعاد عن الحرب أو رفع السلاح ووقف الاقتتال بين الليبيين»، على حد قوله.

وكان باشاغا، قد وقع اليوم في العاصمة القطرية الدوحة، اتفاقية أمنية لـ”التعاون المشترك” وتسري لمدة 6 سنوات، ما لم يطالب أحد الأطراف بالرغبة في الإلغاء قبل 6 شهور من انقضاء المدة.

وبحسب “الاتفاقية” – التي اطلعت عليها صحيفة الساعة 24″ – فإنه سيتم تشكيل لجنة أمنية مشتركة لمتابعة ما سمته الاتفاقية “المسائل الأمنية” وحظرت في ذلك لجوء طرفي الاتفاق إلى أي محكم دولي ثالث في حالة النزاع بينهما، وأن تتم التسوية عبر الطرق الدبلوماسية.

ووفقاً لـ”الاتفاقية” ستتعاون “الوفاق” مع قطر في مجال “التجارة غير المشروعة” و”غسل الأموال”، وتبادل المعلومات في مجال مكافحة المخالفات ذات الطابع الاقتصادي والمالي.