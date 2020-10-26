السفير الأمريكي لدى ليبيا: الليبيون سئموا الحرب

أخبار ليبيا24

قال السفير الأمريكي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند،إن الليبيين سئموا الحرب وخلال مشاوراتي العديدة مع القادة الليبيين، لمستُ أن هناك إجماعاً متزايدا على أهمية الحوار السياسي وليس القوة العسكرية لحل النزاع.

وأضاف نورلاند في حوار مع الشرق الأوسط :”سيكون منتدى الحوار السياسي الليبي النسخة الأولى من المحادثات التي يجب فيها على المشاركين الإعلان عن عدم الترشح للمناصب السياسية في المؤسسات الجديدة التي سيتم إنشاؤها”.

وتابع السفير :”أريد فقط أن أثني على رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج لإعلانه نيته التنحي لذلك آمل وأتوقع أن يبقى في منصب رئيس الوزراء لفترة أطول قليلاً، على الأقل حتى يصبح انتقال السلطة هذا ممكناً”.

وأكد نورلاند بقوله :”نحن لا ندعم أي طرف في الصراع الليبي، والتحدي الآن هو مساعدة جميع الليبيين شرقاً وغربا وجنوباً على تهيئة الظروف لاستعادة سيادتهم وتمهيد الطريق لرحيل جميع القوات الأجنبية المقاتلة”.

وذكر السفير الأمريكي أن التسوية السياسية ستفتح في ظل منتدى الحوار السياسي الليبي الطريق أمام رحيل جميع القوات الأجنبية ويمكن أن تسهل حل المشكلات التي تزدهر في ظل حالة عدم الاستقرار التي يفرضها الصراع الليبي”.