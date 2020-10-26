انفجار يهز مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا

هز انفجار، مساء اليوم الإثنين، مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا وسط حالة من الفزع والخوف بين سكان الولاية.

وبحسب وكالة «الأناضول» الرسمية في تركيا، فإن انفجار وقع مساء اليوم الإثنين، في مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل «الأناضول» بأن الانفجار وقع في شارع “فنر” وسط إسكندرون، وأن عناصر الشرطة والإطفاء سارعت إلى مكان الانفجار، على تعبيرها.

من ناحيتها، ذكرت ولاية هطاي، في بيان، أن “الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابي”، حسبما أفادت “الأناضول”.

وزعمت الولاية، أن قوات الأمن ارتابت من أمر إرهابيين اثنين عند حاجز أمني ببلدة باياس بإسكندرون، وطاردت أحدهما وتمكنت من تحييده في إسكندرون.

وأكدت أن انفجارا وقع خلال عملية مطاردة وتحييد الإرهابي، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية، بحسب البيان.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليتها بالمنطقة، دون تفاصيل أخرى عن الإرهابي الثاني، على حد تعبير البيان.