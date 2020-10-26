«أردوغان»: سنواصل كفاحنا ضد الإرهاب وداعميه داخل حدودنا وخارجها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن بلاده ستواصل كفاحها ضد الإرهاب وداعميه داخل حدودنا وخارجها- في إشارة إلى التدخلات التركية في ليبيا وسوريا وأذربيجان- على حد تعبيره.

وزعم أردوغان، تغريدة على حسابه على موعد التغريدات القصيرة “تويتر”، مساء الإثنين، أن تركيا لم تعد تلك الدولة التي يمكن توجيهها وإشغالها بمثل هذه الهجمات.

وادعى أردوغان، أن أنقرة ستواصل الكفاح ضد الإرهاب وداعميه داخل حدود تركيا وخارجها.

كما هنأ الرئيس التركي، وزارة الداخلية على العملية التي وصفها بـ”الناجحة” ضد الإرهاب في ولاية هطاي جنوبي البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، أعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو عبر تويتر تحييد إرهابيين إثنين، على خلفية انفجار إسكندرون، حسبما أفادت “الأناضول”.

هز انفجار، مساء اليوم الإثنين، مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي تركيا وسط حالة من الفزع والخوف بين سكان الولاية.

وبحسب وكالة «الأناضول» الرسمية في تركيا، فإن انفجار وقع مساء اليوم الإثنين، في مدينة إسكندرون بولاية هطاي جنوبي البلاد.

وأفاد مراسل «الأناضول» بأن الانفجار وقع في شارع “فنر” وسط إسكندرون، وأن عناصر الشرطة والإطفاء سارعت إلى مكان الانفجار، على تعبيرها.

من ناحيتها، ذكرت ولاية هطاي، في بيان، أن “الانفجار وقع خلال مطاردة إرهابي”، حسبما أفادت “الأناضول”.

وزعمت الولاية، أن قوات الأمن ارتابت من أمر إرهابيين اثنين عند حاجز أمني ببلدة باياس بإسكندرون، وطاردت أحدهما وتمكنت من تحييده في إسكندرون.

وأكدت أن انفجارا وقع خلال عملية مطاردة وتحييد الإرهابي، مشيرة إلى عدم وقوع خسائر بشرية، بحسب البيان.

وأضافت أن قوات الأمن تواصل عمليتها بالمنطقة، دون تفاصيل أخرى عن الإرهابي الثاني، على حد تعبير البيان.