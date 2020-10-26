غوتيريس يتمنى استمرار عمل الجزائر لصالح ليبيا

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن شكره للجزائر على دورها النشط والتزامها الكامل بالمساهمة في التسوية النهائية لهذه الأزمة، وتمنى استمرار عمل الجزائر لصالح ليبيا.

جاء ذلك خلال محادثات بين غوتيريس ووزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم عبر آلية الاتصال الافتراضي، حيث تطرق الطرفان إلى العديد من القضايا الدولية الحالية، بما في ذلك الوضع في ليبيا والصحراء الغربية ومالي وفق ما نقلت الخارجية الجزائرية في بيان أمس الاثنين. ورحب بوقادوم بالتوقيع في جنيف على اتفاق وقف إطلاق النار النهائي بين حكومة الوفاق و الجيش الوطني الليبي.

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يشار إلى أن المشاورات السياسية بين مختلف مكونات المجتمع الليبي انطقلت الإثنين، ضمن ملتقى الحوار السياسي بهدف إيجاد توافق حول سلطة تنفيذية موحدة للبلاد، على أن تنطلق اللقاءات المباشرة في العاصمة التونسية في التاسع من نوفمبر المقبل، لمناقشة الترتيبات اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقصر إطار زمني ممكن.

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