داخلية الوفاق تمنع استيقاف أعضاء الهيئات القضائية في البوابات ونقاط التفتيش

وجه وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، إخطارا رسميًا لعدد من الجهات والإدارات التابعة لوزارته، طالبهم فيه بعدم استيقاف أعضاء الهيئات القضائية، بالبوابات ونقاط التفتيش.

وأوضحت الداخلية في بيان عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أن ذلك تطبيقا لما كفله القانون، بعدما لوحظ تكرار بعض الوقائع مع أعضاء الهيئات القضائية بالمخالفة لما نص عليه القانون.

وأشار باشاغا في خطابه إلى أن أعضاء الهيئات القضائية من رجال القضاء والنيابة العامة وأعضاء إدارات القضايا والمحاماة العامة والقانون التابعة لوزارة العدل بحكومة الوفاق غير المعتمدة، قد خصهم القانون بعدة مزايا وظيفية نظرا لأهمية الوظيفة التي يتقلدونها، ومن بينها “الحصانة” ضد إجراءات التحقيق الجنائية، ما لم يكن قد صدر بحق العضو إذن بالتحقيق من اللجنة المختصة بذلك في قضية جنائية قائمة.

وأضاف أن قيام بعض البوابات ونقاط التفتيش، باستيقاف بعض أعضاء الهيئات القضائية وتفتيش مركباتهم يشكل مخالفة للقوانين، ويعمل في الوقت ذاته على خلق نوع من الحساسية من رجالات القضاء ورجالات الأمن.

وطالب باشاغا بعدم التعرض بالاستيقاف أو التفتيش لأعضاء الهيئات القضائية في البوابات أو نقاط التفتيش على الطرقات العامة، وكذلك عدم اتخاذ أي إجراء جنائي ضدهم ما لم يكن هناك إذن من اللجنة المختصة بمنح الإذن بالتحقيق مع أعضاء الهيئات القضائية.

وشدد باشاغا في خطابه، على منتسبي الداخلية بالتعامل مع كافة الناس وفق الاحترام المطلوب وما تتطلبه حقوق الإنسان، بمن في ذلك أعضاء الهيئات القضائية بشكل خاص.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24