ائتلاف مساند للوفاق يتنقد البعثة الأممية لهذا السبب

قال ما يسمى بـ”ائتلاف القوات المساندة لعملية بركان الغضب”، إنه يرفض الاستمرار في المرحلة الانتقالية التي تتبناها بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، احتجاجا على بعض الأسماء المشاركة في ملتقى تونس.

واعتبر الائتلاف في بيان له مساء أمس الاثنين، أن بعض المشاركين “فاقدو الشرعية، وأنهم كانوا سبباً فيما تمر به ليبيا اليوم من عدم الاستقرار و تردي الأوضاع”، حسب قولهم.

وطالب الائتلاف البعثة الأممية بالكف “عن العبث بمصير الليبيين، والالتزام بمهامها وفق القوانين الدولية المنظمة لعمل البعثات” و”إعادة بما سماها “الشرعية” عبر الانتخابات باعتبار أن أي إجراء خارج الإرادة الشعبية يعتبر غير سليم”.