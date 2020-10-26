موسى فرج: معظم المشاركين في الحوار السياسي بتونس غير معروفين

قال عضو ما يسمى بمجلس الدولة موسى فرج اليوم الاثنين، إن معظم الأسماء بقائمة المشاركين في الحوار السياسي بتونس، غير معروفين، ولا أحد يعلم ما هي المعايير التي اتبعتها البعثة في خياراتها.

وأوضح فرج في تصريح إعلامي أن الاعتقاد السائد كان يفيد بأن مجلسي الدولة والنواب في هذه المرحلة أصبح لديهم فرصة أكبر للوصول إلى حلول بعيدًا عن أي تدخلات أخرى, داعيا إلى أن يكون جميع الحضور في مستوى المسؤولية ويكون لديهم القدرة والإحساس بحجم الواقع الذي تعيشه ليبيا والمخاطر التي تحيط بالبلاد.

وأوضح أنه خلال الفترة الماضية كانت هناك اتصالات مع أعضاء مجلس النواب سواء بشكل مباشر في طرابلس أو خارج ليبيا أو اتصالات هاتفية وجميعهم كان لديهم الرغبة الصادقة للوصول إلى حل بعيدًا عن رهن الأمر, كما كان في الماضي, بطموحات أشخاص معينين ليهم طموحات معينة, مُشيرًا إلى أن الوضع في البلاد لا يتحمل رهن حل ما تمر به البلاد من مشاكل بطموحات أشخاص، وأن ما يتم البحث عنه الآن هو حل وطني مبني على ثوابت وطنية يوقف هذا العنف ويحقق نوع من الاستقرار ويوحد مؤسسات الدولة الحكومة وباقي المؤسسات.

وأعرب فرج عن أمله في أن يكون هناك توافق في بداية اللقاءات على وضع إطار لمعايير قانونية ومهنية تمكنا من تسهيل عملية الاختيار, واللقاء يستهدفو إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بتشكيل مجلس رئاسي جديد برئيس ونائبين ثم تشكيل حكومة برئيس حكومة منفصل عن عضوية المجلس الرئاسي ليكون له صلاحيات واسعة ومساحة واسعة للعمل فيما يتعلق بالمشاكل التي يواجهها الناس في حياتهم اليومية وتمهيد الطريق لتحقيق باقي الاستحقاقات الدستورية منها موضوع الدستور والانتخابات وغيرها.

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