أوحيدة: طاولة الحوار لا تعكس الواقع الليبي على الأرض خاصة في حال الاختلاف

قل عضو مجلس النواب مصباح أوحيدة أمس الاثنين إن طاولة الحوار الليبي لا تعكس الواقع على الأرض خاصة في حالة الاختلاف، وعدم التوافق على بعض القضايا المهمة.

وبين أوحيدة أنه لا يعول كثيرا على نتائج الحوار السياسي الذي سيعقد في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.

وبين أن وظيفة القائد الأعلى وحل التشكيلات المسلحة وتسليم أسلحتها والتوزيع العادل للثروة، واللجوء إلى التصويت أمر سيحسم إلى الطرف الأكثر تمثيلا على طاولة الحوار مما يصبح غير ممكن التنفيذ على الأرض ويعيدنا إلى المربع الأول.

وأضاف أن الغموض في الشخصيات الأخرى خارج مجلس النواب وما يسمى بمجلس النواب وسيكون الرأي الفصل للبعثة وهو تدخل خارجي بأيادي داخلية حيث أنهم معرضين للاستبعاد في حالة مخالفة وجهة نظر البعثة التي تمثل الدول المتدخلة في الشأن الليبي.

ودعا أوحيدة، إلى إعادة النظر فيمن يجلسون على طاولة الحوار في موازنة بين الشرعية والفاعلية، لافتا إلى أن المسألة تتعلق بمصير بلد ويجب أن يقرره القادرون على تنفيذه.

ورأى أوحيدة، أن البعثة الأممية في ليبيا مازالت تعاني من عدم الدراية بالبيئة الليبية وغير ملتزمة بما يتفق عليه الليبيون، مؤكدا أنه لا يعول كثيراً على هذا الحوار ما دام لم تتزن فيه الطاولة، ويكف الطامحون في جر البلد إلى حوار فاشل من أجل أن يكسبوا كراسي ليس لها القدرة على تغير الواقع الا بزيادة تفشي الفساد وإهدار المال العام في مغامراتهم، بحسب تعبيره.

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