أصحاب محلات في طرابلس يستنجدون بكتيبة من مصراتة لحمايتهم

منذ 2011 والعاصمة الليبية طرابلس تسيطر عليها عدة مليشيات مسلحة تمتهن خطف وابتزاز المسؤولين والوزارات، ناهيك عن جرائم القتل والحرابة وتهريب الوقود والبشر.

ورغم محاولة حكومة الوفاق شرعنة بعضها وإصباغ الشرعية عليها لتظهر كأنها أجهزة أمنية تابعة لحكومة الوفاق ووزارتها إلا أن الوقائع تثبت أنه لاسلطان لحكومة الوفاق على هذه المجموعات المسلحة ولاسيطرة لها عليها.

وفي هذا الصدد كشف مصدر مطلع أن كتيبة مسلحة تعرف بـ “فرقة 30/40” مسلحيها من مدينة مصراتة تابعة لقوات حكومة الوفاق تقوم بجمع مبلغ مالي من أصحاب المحال التجارية في شارع الكنيسة في طرابلس.

وأضاف المصدر أن الملبغ المفروض على كل محل تجاري 100 دينار ليبي، لافتا إلى أن تحصيل هذا المبلغ ياتي بحجة الحماية وفرض الأمن ورد المعتدين.

وأشار إلى أنه تم رصد أحد عناصر القوة المسلحة ” فرقة 30/40 ” المتمركزة في معسكر 7 أبريل المدعو محمد الدروس الملقب “الكحله” من مدينة مصراتة أثناء عملية جمع المبلغ المذكور.