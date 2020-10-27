المواطن يدفع نحو 70 دولارا لفحص كورونا …أحد المعامل يطالب الحكومة المؤقتة بالموافقة على اعتماده

طالب أحد المعامل من الحكومة المؤقتة باعتماده من الحكومة المؤقتة مؤكدا أن المواطن الذي يفحص إصابته بفيروس كورونا في المعمل سيكون عليه دفع نحو 70 دولارا.

وأوضح معمل “الأكيد” في كتاب إلى الحكومة المؤقتة أن المواطن سيدفع ما بين 50 إلى 70 دولارا مبينا أن هذا المبلغ سيكون موافقا للسعر العالمي ويراعي ظروف المواطنين.

وعبر ناشطون عن استيائهم من هذه الأسعار الموجهة لاعتمادها من الحكومة المؤقتة خاصة وأن الأخيرة قد صرفت أكثر من 300 مليون دينار على مكافحة وباء كورونا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24