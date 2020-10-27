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الهلال الأحمر بنغازي يزور الوحدة الصحية كركورة

تم النشر منذُ 3 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أجرى الفريق الطبي التابع لجمعية الهلال الأحمر فرع بنغازي، زيارة إلى الوحدة الصحية بمنطقة كركورة، لتقديم الخدمات الطبية لمستحقيها وللراغبين في اجراء الفحوصات الطبية.

وباشر الفريق عمله، باستقبال المرضى والكشف عليهم وتقديم الفحوصات الطبية اللازمة لهم، كما وفر الفريق التطوعي عددا من الأدوية النمطية، سيتم تقسيمها وفقاً للكشوفات الطبية الموجودة بالوحدة الصحية.

وتحتاج الوحدة الصحية في منطقة كركورة، إلى صيانة وتوفير المستلزمات الطبية اللازمة وتعاني من شُح في المتطلبات الأساسية الخاصة بالعمل الطبي، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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