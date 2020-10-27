لجنة مكافحة كورونا في بني وليد: وضع المدينة “خطير جد”

وصفت اللجنة المركزية لمكافحة فيروس كورونا ببلدية بني وليد، الوضع الوبائي في المدينة بالخطير جدا، بعد ارتفاع عدد الحالات المصابة وارتفاع عدد الوفيات بالمدينة.

وأوضحت اللجنة، أن أكثر الإصابات في المدينة هم أشخاص كبار السن، يعانون أمراضا مزمنة، مثل أمراض القلب والتنفس وغيرها، مما جعلهم أكثر عرضة للإصابة بعدوى الفيروس.

وأشارت اللجنة، إلى أنها ستقوم بالتنسيق بين أعضائها لأجل وضع خطة عمل عاجلة لمنع تفشى الوباء بالمدينة، بعد تقارير أعدها فريق الرصد والتقصي بالمدينة حول الوضع الوبائي.

وأكدت لجنة مكافحة كورونا في بني وليد، أن فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة ببلدية بني وليد لن تستطيع الاستمرار في عملها في ظل النقص الذي تعانيه، وعلى رأسها مستلزمات الحماية الشخصية للفريق.

ولفتت اللجنة، إلى أن المواطنين في المدينة غير مبالين بالفيروس وسرعة الانتشار والإصابة مما أدى إلى ارتفاع حالات الإصابة بالفيروس.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية