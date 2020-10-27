تشكيل لجنة للتفتيش على الأوضاع القانونية لمزاولة الأنشطة بطرابلس

قرّرت مديرية أمن طرابلس، تشكيل لجنة للتفتيش على الأوضاع القانونية لمزاولة الأنشطة.

وأوضحت المديرية، أن اللجنة المشكلة تتولى القيام بالمهام التالية، التفتيش على كل المناشط التجارية من محلات وأسواق و مخابز ومصحات خاصة وورش حرفية، و ذلك لمتابعة رخص مزاولة المهنة.

وتضمنت مهام اللجنة، التأكد من الشهائد الصحية للعاملين ومن سلامة إجراءات دخول الأجانب العاملين ومن صلاحية المواد الموجودة بعين المكان.

واجتمع مدير أمن طرابلس، العميد أسامة عويدان، بمكونات اللجنة لاطلاعهم على هذه المهام.

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