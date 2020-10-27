المجلس الاجتماعي التوارق يستنكر “طريقة” اختيار أعضاء الحوار السياسي

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق في ليبيا، ما وصفه بـ “الأسلوب والطريقة”، التي تعاملت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، لدى اختيارها أعضاء لجنة الحوار السياسي.

وأوضح المجلس في بيان لهُ: “إن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق، ومناطق غات، وغيرها، يعد إجحافا وتهميشا، مبديا أمله في ألا يكون الإقصاء متعمدا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، ما يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة، ” ستيفاني وليامز ” بأن الاختيار سيكون شاملا لكل المكونات والمناطق. وأشار البيان، إلى تمسك المجلس باتفاقية السلام التي وقعت مع التبو، وبالتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن، مؤكدا على التزامه بالسلام، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- طرابلس”.

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