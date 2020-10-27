تهم الفساد تلاحق مسؤولين بارزين في حكومة الوفاق

يستشري الفساد في أروقة حكومة الوفاق غير المعتمدة الأمر الذي اضطر رئيس رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام في العاصمة الليبية طرابلس لإصدار أمر أمس الاثنين، بإلقاء القبض على عدد من المسؤولين بتهم الفساد وإهدار المال العامّ،.

فقد أصدر النائب العام أوامر بحبس كل من رئيس لجنة صندوق الرعاية الاجتماعية بوزارة الداخلية بحكومة الوفاق، بتهمة الإخلال بواجباته الوظيفية، والمدير العام لشركة الإنماء للأدوية والمعدات الطبية، بتهمة إساءة استعمال السلطة وإلحاق الضرر بالمال العام، وكذلك مدير عام الإدارة العامة للإنتاج بالشركة العامة للكهرباء، بتهمة التقصير في حفظ وصيانة المال العام

كما أحال قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، وكيل وزارة المالية ومدير إدارة الحسابات بالوزارة إلى غرفة الاتهام بالمحكمة بتهمة إحداث ضرر عمدي جسيم بالمال العام، وكذلك رئيس جهاز الحرس البلدي ورئيس مركز الحرس البلدي بعين زارة إلى دائرة الجنح بالمحكمة، بتهمة إساءة استعمال السلطة

وكانت التحقيقات في تهم الفساد قد طالت وزير الحكم المحلي المفوض ميلاد الطاهر ووكيل وزارته التي أمرت النيابة العامة بحبسهما، على خلفية تهم نهب مال عام تقدّر بعشرات الملايين، ورئيس هيئة مكافحة الفساد بتهمة التورط في التستر على مسؤولين متهمين بالفساد وحمايتهم، ومسؤولين من وزارة الصحة وجهاز الطب العسكري التابع لوزارة دفاع الوفاق بتهمة سرقة أموال موجهة لمكافحة فيروس “كورونا”، وكذلك رئيس المجلس البلدي ببني وليد الذي تم سجنه بعد اختلاسه أموالا مخصّصة للنازحين.

وتعتبر ليبيا واحدة من أكثر دول العالم فسادا، حيث جاءت في المركز 168 بين 180 دولة، بحسب تقرير منظمة الشفافية الدولية للعام 2019، بسبب الفوضى التي تعيشها منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011 وسيطرة المليشيات المسلحة على مؤسسات وموارد الدولة

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