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الحكومة الليبية تتابع أعمال الصيانة بمحطة بحوث الفتائح في درنة

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قام مدير عام مركز البحوث الزراعية والحيوانية بالحكومة الليبية، عبد الحميد بو سلوم، رفقة مدير الشؤون الفنية بالمركز المهندس سليمان عبد السميع، ومدير إدارة الموارد البشرية بالمركز المهندس خليفة بو فراج، بزيارة استطلاعية إلى محطة بحوث الفتائح في درنة.

واطلع الوفد، على سير العمل بالمركز، والوقوف على أعمال الصيانة، والتي تسبب في تخريبها تنظيم داعش الإرهابي.

وأعرب الوفد عن شكره، لعميد بلدية درنة، منعم الغيثي، الذي قام بإيلاء المحطة الاهتمام اللازم ووضعها ضمن خطة إعمار درنة في لفتة جادة تجاه مرافق وزارة الزراعة ومركز البحوث الزراعية، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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