بوشناف يصدر قرار تكليفات أمنية في عدة مدن

أصدر وزير الداخلية بالحكومة الليبية المستشار إبراهيم بوشناف، قراراً بشأن تكليف ضباط الشرطة بمهام أمنية جديدة.

ونص القرار، تكليف العميد إدريس السعيطي مديراً لأمن الأبيار، والعميد عادل عبد العزيز مديراً لأمن البيضاء، والعميد خالد البسطة مديراً لأمن أجدابيا، والعقيد ونيس الشكري مديراً لأمن بنغازي، والعقيد محمد الدرسي، مديراً لأمن منفذ امساعد البري، والعقيد أحمد الشامخ مديراً لأمن راس لانوف، والعقيد جبريل حمد مديراً لأمن امساعد.

وتضمنت المادة الثانية في القرار، أن يُعمل به من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

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