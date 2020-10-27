صحة الوفاق تستلم شحنة عاجلة أدوية علاج مرض السكري

أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق استلام شحنة عاجلة من أدوية علاج مرض السكري، لسد العجز الذي عانت منه المستشفيات والمرافق الصحية طيلة الأسابيع الماضية.

وأوضحت الوزارة، إن الشحنات الخاصة بهذه الأدوية تأخر وصولها لأسابيع، ومن المقرر أن تصل تباعا خلال الأيام المقبلة.

وكانت مخازن الجهاز، قد استقبلت في وقت سابق، ثلاجتين محمّل بهما العلاج، بعد استكمال إجراءات التفتيش، وستوزع الأدوية على فروع جهاز الإمداد والمستشفيات وإدارات الخدمات الصحية بالمناطق بعد إتمام الإجراءات الرقابية ونتائج التحاليل المخبرية.

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