الصليب الأحمر يُقدّم شحنة أنسولين لمركز السكري في سبها

قدّمت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في ليبيا، شحنة أنسولين لمركز السكري والغدد الصماء في سبها، إضافة إلى أدوية السكري المختلفة.

وأوضحت اللجنة الدولية، أن المركز يقصده مرضى السكري، من مختلف مناطق الجنوب.

وأشارت اللجنة، أن توفير توفير إمدادات الأنسولين والأدوية بانتظام، يعتبر تحديا كبيرا تعمل اللجنة الدولية على المساعدة في تجاوزه عبر توفير إمدادات بشكل دوري.

وكانت اللجنة الدولية، قد قدمت في وقت سابق للمركز، ثلاجات لحفظ الأدوية ومستلزمات وقاية خاصة من فيروس كورونا.

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