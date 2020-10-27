الصين تدعو الأطراف الليبية لتنفيذ وقف إطلاق النار واستئناف التسوية السياسية

رحبت الصين أمس الاثنين باتفاق وقف إطلاق النار في ليبيا والذي توصلت إليه اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 يوم الجمعة الماضي بجنيف تحت إشراف الأمم المتحدة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية تشاو لي جيان في تصريح صحفي إن بلاده ترحب بتوقيع اتفاق وقف إطلاق النار الدائم بين طرفي النزاع الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة.

ودعا جيان جميع الأطراف المعنية في ليبيا إلى وضع المصالح الوطنية والشعب في المقام الأول، وتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بجدية، واستئناف عملية التسوية السياسية على هذا الأساس.

وأعرب جيان عن استعداد بلاده مواصلة العمل مع المجتمع الدولي للقيام بدور إيجابي من أجل استعادة السلام والاستقرار في ليبيا.

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