قبائل الطوارق: نستنكر تغييب البعثة الأممية مكونات أصيلة من الشعب الليبي في الحوار السياسي

استنكر المجلس الاجتماعي لقبائل الطوارق أمس الاثنين أسلوب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في اختيار أعضاء لجنة الحوار السياسي المزمع عقده في التاسع من شهر نوفمبر المقبل في تونس.

وأوضح المجلس في بيان له أن تغييب مكون أصيل مثل الطوارق، ومناطق غات، وغيرها، يعد إجحافًا وتهميشًا.

وأعرب المجلس في بيان له عن أمله في ألا يكون الإقصاء مُتعمدًا لمكون أصيل من مكونات الشعب الليبي، لافتا إلى أن ذلك يتناقض مع ما صرحت به رئيسة البعثة بالإنابة، ستيفاني ويليامز، بأن الاختيار سيكون شاملاً لكل المكونات والمناطق.

وأشار المجلس، إلى تمسكه باتفاقية السلام التي وُقعت مع التبو، وبالتعايش المشترك المبني على الاحترام المتبادل مع شركاء الوطن، مؤكدًا على التزام المجلس بالسلام.

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