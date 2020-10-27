ايطاليا وبرنامج الغذاء العالمي تقدمان صدقات بقيمة 3.5 مليون يورو لليبيا

تصدقت إيطاليا على ليبيا بمبلغ قدره 3.5 مليون يورو بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمية، لدعم 60 ألف شخص من الفئات الضعيفة في جميع أنحاء ليبيا.

وأوضح تقرير لموقع “ريليف ويب” أكبر بوابة معلومات إنسانية في العالم تابعة لـ”مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية”، أن هذه هي أكبر مساهمة يتلقاها برنامج الأغذية العالمي في ليبيا منذ إعادة إنشاء مكتبه هناك في عام 2014م، مشيرا إلى أن إيطاليا تقدم صدقات سنوية لدعم عمليات البرنامج في ليبيا منذ عام 2017م.

وأكد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي، سامر عبد الجابر، أن هذه المساعدات ستسمح بمواصلة تقديم المساعدات الغذائية الهامة، وأنها مع مبادرات أخرى، تضمن استمرار استخدام القسائم الإلكترونية التي تلعب دورًا حيويًا في دعم الاقتصاد المحلي، مؤكدا أن دعم إيطاليا المستمر عزز استجابة البرنامج في ليبيا، وهذا الالتزام الجديد يمثل خطوة مهمة في الشراكة ويضمن تأثيرًا حقيقيًا على الأرض.

وأشار التقرير إلى أن برنامج الأغذية العالمي بدأ في استخدام القسائم الإلكترونية للأغذية في ليبيا مع ظهور جائحة كورونا في وقت سابق من هذا العام، لأنه يساعد أيضًا على ضمان تقليل الازدحام والخطوط، وهو أمر بالغ الأهمية في مثل هذا الوقت الدقيق.

وتابع بأنه البرنامج سيستخدم الأموال لتوفير المساعدة الغذائية من خلال التوزيعات الغذائية المباشرة للنازحين داخليًا، بما في ذلك الأطفال، والمجتمعات المضيفة، ودعم المساعدة الغذائية التي يقدمها البرنامج في آلية الاستجابة السريعة المشتركة بين الوكالات التي تضمن تسليم الإمدادات الأساسية للنازحين الجدد من هم في أمس الحاجة إليها.

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