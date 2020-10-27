«طوارئ غريان» تربط بين تزويد المخابز بالوقود والتزامها باشتراطات البيع

قالت لجنة الطوارئ في بلدية غريان إنها اتفقت مع شركة ليبيا نفط على تزويد المخابز بالوقود «مادة الديزل»، على أن يتقدم صاحب المخبز بطلب كتابي لجهاز الحرس البلدي غريان يتعهد فيه التزامه باللوائح والنصوص القانونية الخاصة ببيع الرغيف.

ويشترط توفير الخبز للمواطن داخل حدود البلدية بحيث يكون وزن الرغيف 100 جرام، وأن يكون ثمن ثمانية أرغفة بدينار واحد، حسب بيان اللجنة المنشور على صفحة المجلس البلدي في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»

وبدأ الحرس البلدي في تلقي طلبات أصحاب المخابز منذ أمس الإثنين حتى يتم تزويدهم بالوقود، بالتنسيق مع ليبيا نفط وستتم متابعة المخابز واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

كما رفضت اللجنة طلب نقاب المخابز المتمثل في تزويدها بالدقيق المدعوم ووقود الديزل وأن تكتفي المخابز ببيع خمسة أرغفة فقط بسعر دينار واحد، ووزن الرغيف 100 جرام.

يذكر أن اللجنة أشارت إلى رصدها في 10 سبتمبر العام 2019 حالات تلاعب من المخابز باشتراطات بيع الخبز، خلال جولات ميدانية وقتها، ما دفعها إلى وقف تقديم الدقيق المدعوم لها، وتحويله على الجمعيات الاستهلاكية، من أجل صرفه مباشرة إلى المواطنين.

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