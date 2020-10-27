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«الكويتي ناصر الدويلة»: تركيا لم تدخل بلدا إلا وعمرته وليبيا أهم مثال

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

زعم العضو السابق بمجلس الأمة الكويتي ناصر الدويلة، أن “تركيا تمد يدها للشعوب المسلمة وتدافع عن المسلمين في كل مكان ولم تدخل بلد إلا وعمرته وأمنت أهله والمثال الأهم الصومال وليبيا”، على حد قوله.

وقال عضو التنظيم الدولي للإخوان والمؤيد للغزو التركي لليبيا في تدوينة له عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: إن تركيا الآن “تبني الصومال من الصفر بعد أن دمرته أمريكا ومن حالفها ومن تولى المهمة عنها وقريبا سيستعيد الصوماليون أمنهم واقتصادهم واستقلالهم وسيادتهم”.

وكان «الدويلة»، قد زعم في تغريدات سابقة أنه لا يعادي تركيا اليوم إلا «منافق معلوم النفاق» أو مسكين لا رأي له أو صاحب هوى جامح يمنعه هواه من رؤية الحق، على حد وصفه.

وقال الإخواني الكويتي “أما من شرح بالكفر صدرا فلا نعتب عليه وحسابه عند ربه وسيعود صاغرا للتقرب من تركيا وشد الرحال لها طلبا لرضاها”، بحسب ادعائه.

وأضاف “من المضحك أن ينتقل الخلاف السياسي البحت إلى غل شعبي ودعوات للمقاطعة فتركيا دولة لها مصالحها وغيرها دول لهم مصالحهم لكن التجييش الشعبي وزراعة الوهم يضر الشعوب المسكينة وكل إنسان له الحق في الدفاع عن سياسة وطنه لكن زراعة الحقد يضر الشعوب ولا يبني الدول فعدو اليوم صديق الغد يا ساسة”، وفقا لزعمه.

وتابع “لا توجد لتركيا أطماع في أي دولة عربية ومواقفها تدعم القضية الفلسطينية وتواجه روسيا وأمريكا وإيران في سوريا وأوقفت سقوط طرابلس بيد «حفتر» الذي «فتك بـ«أحرار ليبيا»، وحمى أذربيجان المسلمة من تغول فرنسا واستعاد الإسلام عزته في تركيا يوم خذله غيرهم”، على حد زعمه.

وواصل ادعاءاته المغايرة للحقيقة، بالقول: “الحملة المسعورة لشيطنة تركيا تشبه الحملة المسعورة لشيطنة الحمدين وقطر كانت بدايتها خليط من أوهام القوة والفبركات والتعالي وفي النهاية عودت على ما شيء”، بحسب تعبيره.

واستطرد “تركيا دولة تواجه غطرسة أوروبا وتدعم قضايا الامة وتؤوي أربعة ملايين عربي وتؤمن في إدلب ملايين أخرى وتلجم كل من يعادي المسلمين”، وفقا لقوله.

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الكويتي ناصر الدويلة تركيا ليبيا

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • متخلف عقليا ويتنفس الكذب انظر الى سوريا ياحقير تجد ملايين المشردين السووريين على الحدود التركية ضحايا اردوغان اما ليبيا فاى عمار ياحمار وطرابلس تعيش فى فوضى وخراب وخطف وزير اعلام وانقطاع الكهرباء ونفايات ارهابية تسيطر على الشارع اما فى تركيا فراينا من يطلب من اردوغان توفير الخبز فيعطيه باكو شاى معتوه مثلك تماما

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  • اخوانى غبى جدا وعايش فى كوكب زحل اذا كان اردوغان دمر الاقتصاد التركى بعد ان فشل فى كل مكان بسبب الخوازيق الحمراء واهمهم خازوق سرت الجفرة الذى لبسه اياه قاهر الاخوان الاسد السيسى وهو من اوقف وقف اطلاق النار بقوة الردع التى تملكها مصر وفى شرق المتوسط خازوق احمر فرنسى وفى سوريا وارمنيا خازوق احمر روسى وفى تركيا انهيار ياخمار لليرة التركية مستمر اشرب شاى المعتوه انت حمار ياحمار

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  • لعنت الله عليه وعلى خليفة الشواذ والعاهرات ومن اسس هذه الجماعة الضالة الفاسدة بكل ما تعنيه الكلمة.

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  • كويتي شاذ اعرف سبب تاييده لتركيا يبطل العجب لا ويقارن في بلد جميل وعريق مثل ليبيا بالصومال كويتي حماااااااااار

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  • هل بعرف هذا المتناك معنى كلمة اتراك اتحداه يفتح اى قاموس عربى ليجد معنى اتراك جمع من المغول .
    فهل المغول بيعمروا ام بيدمروا .الكل يعرف جرائم المغول الا هذا المهبول من دويلة الخرفان قطيع غبى جدا .
    اى عمار ياحمار لمجرم حرب يسخر منه المجتمع الدولى والمعارضة التركية حيث قال زعيم المعارضة الذى يحكم حزبه بلديات انقرة واسطنبول وازمير ان اردوغان يفكر بعقلية العصر الحجرى او القرون الوسطى وقال اخرون ان فضح تركيا بالخارج وقال مهندس الاقتصاد التركى انه دنر الاقتصاد وقال له مواطن تركى فى الشارع لاجد رغيف خبر فاعطاه باكو شاى وقال له اشرب شاى !!
    معتوه رسمى

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  • ماذا تتوقع من اخوانى حقير من دويلة الصراصير فخوان المسئولين اكثر اساءة لرسول الله من اعداء الاسلام ففكرهم الضال تسبب فى سفك دماء الابرياء فرأينا احد الخرفان فى طرابلس يقتل ابوه وامه واخته بسبب افكار سيد قطب لعنه الله وكذلك مدرس نطع ارهابى يذبح فرنسى بالمخالفة لابسط مبادئ الاسلام ولنا فى رسول الله اسوة حسنة فماذا فعل مع من اسائوا اليه جاره اليهودى الذى كان يلقى القاذورات فى طريقه زاره عندما مرض وعندما فتح مكة قال لمن انتصر عليهم اذهبوا فانتم الطلقاء وعفا عنهم فهو نبى الرحمة والعفو والتسامح يستمد خلقه العظيم من القرآن الكريم :-
    وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ ۚ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ (34)
    ولهذا يجب على المسلمين فى فرنسا تنظيم احتفالات بذكرى مولد نبى الرحمة فى اماكن عامة بكل المدن ودعوة الفرنسيين للاستماع الى محاضرات عن السيرة العطرة لرسول الله وكيف انه حذرنا من مثل هذا المتنطع الذى قتل فرنسى لانه اساء لرسول الله بدلا من الدعوة بالموعظة الحسنة لهذا الجاهل
    وهذا الارهابى القاتل من خوارج العصر امر رسول الله بقتلهم وقال انه لو ادركهم لقتلهم قتل عاد رغم انهم فى العبادات يتفوقون على الصحابة انفسهم ومع ذلك حذرنا من شرهم وعلى كل من اساء عن جهل لرسول الله ان يعتزر بعد ان يتاكد انه اخطأ فى حق نبى الرحمة ولو كان امره ان نقتل غير المسلمين لما بقى احد منكم على وجه الارض ولكنها امرنا بان نبركم ونقسط اليكم طالما لم تقاتلونا فان قاتلونا سننتصر عليكم ومع ذلك لا اكراه فى الدين

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