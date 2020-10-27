نواب بالبرلمان التونسي يطالبون بتوضيح حول أزمة المعابر الحدودية مع ليبيا

طالب نواب بمجلس الشعب التونسي، التوضيحات من وزير الشؤون الخارجية والهجرة عثمان الجرندي، أمس الاثنين، حول أزمة المعابر الحدودية مع ليبيا.

ودعا النواب إلى تنمية المناطق المشتركة كحل دائم للاضطرابات المندلعة من حين لآخر في بن قردان.

ومن جانبها طالبت رئيسة الحزب الدستوري الحر النائبة عبير موسى خلال جلسة استماع وزير الخارجية الجرندي لأعضاء مجلس نواب الشعب بإيجاد حلول تنموية للمناطق الحدودية وفتح المعابر الحدودية مع ليبيا حتى لا تخسر تونس مكانتها التجارية لصالح دول منافسة أخرى

كما طالب النائب ياسين العياري الوزير بغلق الحدود التونسية أمام مواطني كل دولة أغلقت حدودها أمام التونسيين.

وجاء رد الجرندي على مطالب النواب بأن الوزارة بصدد متابعة الملفات المتعلقة بإغلاق المعابر الحدودية مع ليبيا في ظل تفشي وباء كورونا.

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