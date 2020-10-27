إقفال المختبر المرجعي لصحة المجتمع بمصراتة لحين معايرة الأجهزة

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والإستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة، اليوم الثلاثاء، أنها ستغلق المختبر المرجعي لصحة المجتمع فرع مصراتة بشكل مؤقت.

وقالت اللجنة في بيان لها عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، إنها سترسل المسحات إلى المختبر المرجعي لصحة المجتمع الرئيسي بطرابلس لحين افتتاح فرع مصراتة من جديد.

وأوضحت اللجنة أن السبب في ذلك إجراء معايرة للأجهزة الطبية، الأمر الذي قد يتسبب في تأخر استلام النتائج لحين العودة من جديد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24