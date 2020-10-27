بالصور: ضبط أغذية منتهية الصلاحية في محال بغدامس

ضبط مفتشو مركز الرقابة على الأغذية والأدوية مواد غذائية منتهية الصلاحية خلال جولة تفتيشية استهدفت محال واقعة داخل نطاق بلدية غدامس.

وتأتي تلك الجولات ضمن حملة مكبرة على محال الأغذية في البلدية، مستمرة منذ عدة أيام، حسب بيان المركز على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي.

ورصد المفتشون عدم التزام بعض العاملين في تلك المحال بارتداء الكمامات، ووجود بعض الحلوى التي تحوي ألوان صناعية محظورة، بينما كانت النظافة العامة والاضاءة وتبريد بحالة جيدة، كما أن طريقة العرض والتصنييف للأغذية مناسبة.

وصادر المفتشون الأغذية المنتهية الصلاحية والتي تحتوي علي الألوان المحظورة، على أن يتم إتلافها لاحقا مع الجهات ذات الإختصاص، وتم تسجيل المخالفات وإحالة تقرير فني للجهات الضبطية.

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